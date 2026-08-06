Dow Jones 30 Industrial-Papier Home Depot-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Home Depot von vor 3 Jahren eingefahren

Die Home Depot-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Home Depot-Aktie bei 326.43 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3.063 Home Depot-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 05.08.2026 1’081.82 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 353.14 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 8.18 Prozent.

Home Depot wurde jüngst mit einem Börsenwert von 347.15 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch