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26.11.2026 16:02:17
Dow Jones 30 Industrial-Papier Goldman Sachs-Aktie: So viel Verlust hätte eine Goldman Sachs-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Goldman Sachs-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Vor 1 Jahr wurde das Goldman Sachs-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 816.01 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Goldman Sachs-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.123 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2026 auf 801.03 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 98.16 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 1.84 Prozent.
Am Markt war Goldman Sachs jüngst 232.70 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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