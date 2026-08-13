Dow Jones 30 Industrial-Papier Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Goldman Sachs von vor 3 Jahren eingefahren

Das Goldman Sachs-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 340.73 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.293 Goldman Sachs-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 304.41 USD, da sich der Wert eines Goldman Sachs-Anteils am 12.08.2026 auf 1’037.21 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 204.41 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Goldman Sachs betrug jüngst 301.63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch