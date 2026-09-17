Dow Jones 30 Industrial-Papier Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Goldman Sachs-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Goldman Sachs-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Goldman Sachs-Aktie bei 391.46 USD. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die Goldman Sachs-Aktie investiert hat, hat nun 25.545 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 16.09.2026 auf 937.98 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 23’961.07 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +139.61 Prozent.

Der Goldman Sachs-Wert an der Börse wurde auf 284.53 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch