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|Lukratives Goldman Sachs-Investment?
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12.11.2026 16:02:18
Dow Jones 30 Industrial-Papier Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Goldman Sachs-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Goldman Sachs-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Am 12.11.2021 wurde das Goldman Sachs-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Goldman Sachs-Aktie bei 404.91 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Goldman Sachs-Papier investiert hätte, hätte er nun 2.470 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 11.11.2026 2’288.93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 926.81 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 128.89 Prozent.
Goldman Sachs markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 262.41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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Goldman Sachs am 12.11.2026
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