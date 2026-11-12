Dow Jones 30 Industrial-Papier Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Goldman Sachs-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 12.11.2021 wurde das Goldman Sachs-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Goldman Sachs-Aktie bei 404.91 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Goldman Sachs-Papier investiert hätte, hätte er nun 2.470 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 11.11.2026 2’288.93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 926.81 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 128.89 Prozent.

Goldman Sachs markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 262.41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch