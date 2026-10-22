Dow Jones 30 Industrial-Papier Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Goldman Sachs-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurde das Goldman Sachs-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 174.67 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Goldman Sachs-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5.725 Goldman Sachs-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 904.72 USD gerechnet, wäre die Investition nun 5’179.60 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 417.96 Prozent.

Insgesamt war Goldman Sachs zuletzt 256.67 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch