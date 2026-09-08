Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007
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08.09.2026 16:02:22
Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel hätte eine Investition in Coca-Cola von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Coca-Cola eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Coca-Cola-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 56.42 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Coca-Cola-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.772 Coca-Cola-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 156.10 USD, da sich der Wert eines Coca-Cola-Anteils am 04.09.2026 auf 88.07 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 56.10 Prozent erhöht.
Coca-Cola wurde am Markt mit 378.89 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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