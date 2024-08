Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel hätte eine Investition in Coca-Cola von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das Coca-Cola-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 56.64 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Coca-Cola-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17.655 Coca-Cola-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Coca-Cola-Aktie auf 68.10 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’202.33 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +20.23 Prozent.

Der Coca-Cola-Wert an der Börse wurde auf 298.26 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch