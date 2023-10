Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Coca-Cola-Investition eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Coca-Cola-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 38.55 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 259.403 Coca-Cola-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 13’859.92 USD, da sich der Wert eines Coca-Cola-Papiers am 16.10.2023 auf 53.43 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 38.60 Prozent erhöht.

Coca-Cola erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 229.06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch