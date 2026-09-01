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Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007

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Lukrativer Coca-Cola-Einstieg? 01.09.2026 16:02:23

Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Coca-Cola-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Coca-Cola-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Coca-Cola-Aktien verdienen können.

Coca-Cola
72.32 CHF -0.36%
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Coca-Cola-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 59.31 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 168.606 Coca-Cola-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 88.67 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14’950.26 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 49.50 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Coca-Cola betrug jüngst 385.80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: MAHATHIR MOHD YASIN / Shutterstock.com
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