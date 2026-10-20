Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde die Coca-Cola-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Coca-Cola-Papiers betrug an diesem Tag 68.44 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Coca-Cola-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.461 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 136.50 USD, da sich der Wert eines Coca-Cola-Papiers am 19.10.2026 auf 93.42 USD belief. Das entspricht einem Plus von 36.50 Prozent.

Zuletzt verbuchte Coca-Cola einen Börsenwert von 404.19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch