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04.11.2026 16:02:21
Dow Jones 30 Industrial-Papier Cisco-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cisco von vor 10 Jahren verdient
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cisco-Aktie gebracht.
Vor 10 Jahren wurden Cisco-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Cisco-Papier bei 30.19 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 33.124 Cisco-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 03.11.2026 auf 102.97 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’410.73 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 241.07 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Cisco belief sich zuletzt auf 400.32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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