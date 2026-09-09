Dow Jones 30 Industrial-Papier Cisco-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cisco von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Cisco-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Cisco-Papier an diesem Tag 30.85 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 324.149 Cisco-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Cisco-Papiers auf 109.17 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 35’387.36 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 253.87 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Cisco eine Börsenbewertung in Höhe von 430.83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch