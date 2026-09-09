Cisco Aktie 918546 / US17275R1023
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Langfristige Anlage
|
09.09.2026 16:02:30
Dow Jones 30 Industrial-Papier Cisco-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cisco von vor 10 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cisco-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Cisco-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Cisco-Papier an diesem Tag 30.85 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 324.149 Cisco-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Cisco-Papiers auf 109.17 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 35’387.36 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 253.87 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Cisco eine Börsenbewertung in Höhe von 430.83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu Cisco Inc.
|
18:00
|Schwacher Handel: So bewegt sich der Dow Jones am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
16:29
|Cisco Aktie News: Cisco am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
16:02
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Cisco-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cisco von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Cisco Aktie News: Cisco am Dienstagabend mit Einbussen (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones mittags in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Verluste in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Nachmittag (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones zeigt sich schwächer (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)