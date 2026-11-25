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25.11.2026 16:02:23
Dow Jones 30 Industrial-Papier Cisco-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cisco-Investment von vor 5 Jahren verdient
Bei einem frühen Cisco-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Das Cisco-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Cisco-Anteile bei 55.54 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 18.005 Cisco-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Cisco-Papiers auf 93.99 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’692.29 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 69.23 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Cisco bezifferte sich zuletzt auf 381.70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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