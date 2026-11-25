Das Cisco-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Cisco-Anteile bei 55.54 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 18.005 Cisco-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Cisco-Papiers auf 93.99 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’692.29 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 69.23 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Cisco bezifferte sich zuletzt auf 381.70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch