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Cisco Aktie 918546 / US17275R1023

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Cisco-Anlage im Blick 19.08.2026 16:02:26

Dow Jones 30 Industrial-Papier Cisco-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cisco von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Cisco gewesen.

Cisco
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Cisco-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 66.76 USD. Bei einem Cisco-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 149.790 Cisco-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.08.2026 gerechnet (111.61 USD), wäre die Investition nun 16’718.09 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 67.18 Prozent zugenommen.

Der Cisco-Wert an der Börse wurde auf 447.33 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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