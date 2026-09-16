Dow Jones 30 Industrial-Papier Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cisco-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Cisco-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Cisco-Papiers betrug an diesem Tag 66.93 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 1.494 Cisco-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 164.46 USD, da sich der Wert eines Cisco-Papiers am 15.09.2026 auf 110.07 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 64.46 Prozent angewachsen.

Cisco erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 433.36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch