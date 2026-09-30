Dow Jones 30 Industrial-Papier Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cisco-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Cisco-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Cisco-Aktie an diesem Tag bei 54.43 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10’000 USD in die Cisco-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 183.722 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 29.09.2026 auf 106.94 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19’647.25 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 96.47 Prozent angezogen.

Am Markt war Cisco jüngst 421.09 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch