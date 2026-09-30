Cisco Aktie 918546 / US17275R1023
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30.09.2026 16:02:25
Dow Jones 30 Industrial-Papier Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cisco-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Cisco-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Cisco-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Cisco-Aktie an diesem Tag bei 54.43 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10’000 USD in die Cisco-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 183.722 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 29.09.2026 auf 106.94 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19’647.25 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 96.47 Prozent angezogen.
Am Markt war Cisco jüngst 421.09 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
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● Hebelprodukte und Margin Calls
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