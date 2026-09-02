Cisco Aktie 918546 / US17275R1023
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02.09.2026 16:02:31
Dow Jones 30 Industrial-Papier Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cisco-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Cisco-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Am 02.09.2021 wurde die Cisco-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Cisco-Papier an diesem Tag 59.53 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cisco-Aktie investiert, befänden sich nun 16.798 Cisco-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’843.44 USD, da sich der Wert eines Cisco-Anteils am 01.09.2026 auf 109.74 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 84.34 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Cisco belief sich zuletzt auf 436.47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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