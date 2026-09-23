Cisco Aktie 918546 / US17275R1023
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23.09.2026 16:02:27
Dow Jones 30 Industrial-Papier Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cisco-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Cisco-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Cisco-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Cisco-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 53.57 USD. Wer vor 3 Jahren 1’000 USD in die Cisco-Aktie investiert hat, hat nun 18.667 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Cisco-Papiers auf 106.44 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’986.93 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +98.69 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Cisco eine Börsenbewertung in Höhe von 438.25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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