Dow Jones 30 Industrial-Papier Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cisco-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Cisco-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Cisco-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 53.57 USD. Wer vor 3 Jahren 1’000 USD in die Cisco-Aktie investiert hat, hat nun 18.667 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Cisco-Papiers auf 106.44 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’986.93 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +98.69 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Cisco eine Börsenbewertung in Höhe von 438.25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch