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Profitable Cisco-Anlage? 23.09.2026 16:02:27

Dow Jones 30 Industrial-Papier Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cisco-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Cisco-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Cisco
87.86 CHF -3.43%
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Cisco-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Cisco-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 53.57 USD. Wer vor 3 Jahren 1’000 USD in die Cisco-Aktie investiert hat, hat nun 18.667 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Cisco-Papiers auf 106.44 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’986.93 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +98.69 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Cisco eine Börsenbewertung in Höhe von 438.25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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