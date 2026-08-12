Dow Jones 30 Industrial-Papier Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cisco von vor 10 Jahren abgeworfen

Das Cisco-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 30.87 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Cisco-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 32.394 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 120.43 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’901.20 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 290.12 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Cisco bezifferte sich zuletzt auf 483.77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch