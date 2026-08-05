Dow Jones 30 Industrial-Papier Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cisco-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Am 05.08.2021 wurde die Cisco-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Cisco-Papier bei 55.76 USD. Bei einem Cisco-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.793 Cisco-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.08.2026 218.33 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 121.74 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 118.33 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Cisco bezifferte sich zuletzt auf 456.69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch