Dow Jones 30 Industrial-Papier Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Chevron von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Chevron-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 105.39 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 94.886 Chevron-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 22’347.47 USD, da sich der Wert eines Chevron-Anteils am 30.10.2026 auf 235.52 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 123.47 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Chevron bezifferte sich zuletzt auf 466.08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch