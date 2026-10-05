Dow Jones 30 Industrial-Papier Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Chevron von vor 10 Jahren abgeworfen

Chevron-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Chevron-Anteile an diesem Tag bei 102.23 USD. Bei einem Chevron-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9.782 Chevron-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’021.81 USD, da sich der Wert einer Chevron-Aktie am 02.10.2026 auf 206.69 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 102.18 Prozent vermehrt.

Chevron erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 408.77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch