Chevron Aktie 1281709 / US1667641005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Frühe Anlage
|
05.10.2026 16:02:15
Dow Jones 30 Industrial-Papier Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Chevron von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Chevron-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Chevron-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Chevron-Anteile an diesem Tag bei 102.23 USD. Bei einem Chevron-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9.782 Chevron-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’021.81 USD, da sich der Wert einer Chevron-Aktie am 02.10.2026 auf 206.69 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 102.18 Prozent vermehrt.
Chevron erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 408.77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Chevron Corp.
|
16:02
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Chevron von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
16:00
|Verluste in New York: Dow Jones beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones am Donnerstagmittag leichter (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones verliert letztendlich (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones schliesst in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Schwacher Handel: Dow Jones schwächelt nachmittags (finanzen.ch)
|
28.09.26