Dow Jones 30 Industrial-Papier Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Chevron-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Am 12.10.2025 wurde das Chevron-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Chevron-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 148.90 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 67.159 Chevron-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 09.10.2026 14’236.40 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 211.98 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 42.36 Prozent vermehrt.

Chevron wurde am Markt mit 417.63 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch