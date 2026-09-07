Dow Jones 30 Industrial-Papier Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Chevron-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Am 07.09.2016 wurde das Chevron-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 102.88 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Chevron-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.972 Chevron-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 04.09.2026 auf 208.60 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 202.76 USD wert. Mit einer Performance von +102.76 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle Chevron-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 412.54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch