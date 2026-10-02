Caterpillar Aktie 916546 / US1491231015
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02.10.2026 16:02:24
Dow Jones 30 Industrial-Papier Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Caterpillar von vor 10 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Caterpillar-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Das Caterpillar-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 88.77 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Caterpillar-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11.265 Caterpillar-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9’308.89 USD, da sich der Wert eines Caterpillar-Papiers am 01.10.2026 auf 826.35 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 830.89 Prozent gesteigert.
Caterpillar wurde am Markt mit 373.33 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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