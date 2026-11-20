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20.11.2026 16:02:17
Dow Jones 30 Industrial-Papier Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Caterpillar-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren Caterpillar-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren wurde die Caterpillar-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Caterpillar-Papier 200.44 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Caterpillar-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 49.890 Caterpillar-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 19.11.2026 auf 537.37 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 26’809.52 USD wert. Das entspricht einem Plus von 168.10 Prozent.
Der Marktwert von Caterpillar betrug jüngst 255.50 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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