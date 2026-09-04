Caterpillar Aktie 916546 / US1491231015
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04.09.2026 16:02:23
Dow Jones 30 Industrial-Papier Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Caterpillar von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Caterpillar eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Die Caterpillar-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Caterpillar-Aktie bei 81.69 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.224 Caterpillar-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 03.09.2026 979.48 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 800.14 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 879.48 Prozent.
Caterpillar wurde jüngst mit einem Börsenwert von 363.56 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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