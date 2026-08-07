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Langfristige Performance 07.08.2026 16:02:20

Dow Jones 30 Industrial-Papier Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Caterpillar von vor 10 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Papier Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Caterpillar von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Caterpillar eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Caterpillar
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Die Caterpillar-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Caterpillar-Aktie bei 82.56 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 121.124 Caterpillar-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 06.08.2026 103’798.45 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 856.96 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 937.98 Prozent.

Caterpillar wurde jüngst mit einem Börsenwert von 402.68 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: James Mattil / Shutterstock.com
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