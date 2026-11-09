Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Boeing von vor 10 Jahren verdient

Das Boeing-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 145.09 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Boeing-Aktie investiert, befänden sich nun 6.892 Boeing-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’195.12 USD, da sich der Wert eines Boeing-Papiers am 06.11.2026 auf 173.40 USD belief. Mit einer Performance von +19.51 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Boeing war somit zuletzt am Markt 137.74 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch