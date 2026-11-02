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|Profitables Boeing-Investment?
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02.11.2026 16:02:20
Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Boeing-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor Jahren in Boeing-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Vor 5 Jahren wurde das Boeing-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Boeing-Anteile bei 212.77 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.470 Boeing-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 30.10.2026 auf 171.55 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 80.63 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 19.37 Prozent verringert.
Boeing wurde jüngst mit einem Börsenwert von 136.16 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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