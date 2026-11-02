Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Boeing-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor 5 Jahren wurde das Boeing-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Boeing-Anteile bei 212.77 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.470 Boeing-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 30.10.2026 auf 171.55 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 80.63 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 19.37 Prozent verringert.

Boeing wurde jüngst mit einem Börsenwert von 136.16 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch