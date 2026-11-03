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|Lohnendes Apple-Investment?
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03.11.2026 16:02:21
Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple-Aktie: So viel hätte eine Investition in Apple von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Apple eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 03.11.2023 wurden Apple-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 176.65 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Apple-Papier investiert hätte, hätte er nun 56.609 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.11.2026 auf 338.32 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19’152.00 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 91.52 Prozent angewachsen.
Apple markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5.03 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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