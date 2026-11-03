Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple-Aktie: So viel hätte eine Investition in Apple von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 03.11.2023 wurden Apple-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 176.65 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Apple-Papier investiert hätte, hätte er nun 56.609 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.11.2026 auf 338.32 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19’152.00 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 91.52 Prozent angewachsen.

Apple markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5.03 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch