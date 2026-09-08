Apple Aktie 908440 / US0378331005
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08.09.2026 16:02:22
Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Apple-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Apple-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Am 08.09.2023 wurde das Apple-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Apple-Anteile an diesem Tag bei 178.18 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Apple-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.561 Apple-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 179.58 USD, da sich der Wert eines Apple-Papiers am 04.09.2026 auf 319.97 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 79.58 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete Apple eine Marktkapitalisierung von 4.67 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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