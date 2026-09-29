Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor einem Jahr eingefahren

Das Apple-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 254.43 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 0.393 Apple-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Apple-Aktie auf 338.40 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 133.00 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 33.00 Prozent vermehrt.

Apple erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4.97 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch