Dow Jones 30 Industrial-Papier Amgen-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amgen von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Amgen-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Amgen-Aktie betrug an diesem Tag 138.70 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die Amgen-Aktie investierten, hätten nun 72.098 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 466.01 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 33’598.41 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 235.98 Prozent vermehrt.

Alle Amgen-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 252.35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch