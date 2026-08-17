Dow Jones 30 Industrial-Papier Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Amgen-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde die Amgen-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 296.47 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Amgen-Aktie investiert hat, hat nun 0.337 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 14.08.2026 140.05 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 415.21 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 40.05 Prozent erhöht.

Amgen war somit zuletzt am Markt 224.61 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch