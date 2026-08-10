Dow Jones 30 Industrial-Papier Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Amgen-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Amgen-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Amgen-Papier bei 171.23 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Amgen-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 58.401 Amgen-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.08.2026 23’999.59 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 410.95 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 140.00 Prozent vermehrt.

Amgen erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 222.04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch