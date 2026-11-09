Dow Jones 30 Industrial-Papier Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amgen von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurde die Amgen-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Amgen-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 320.20 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0.312 Amgen-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 143.79 USD, da sich der Wert einer Amgen-Aktie am 06.11.2026 auf 460.42 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 43.79 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Amgen zuletzt 249.65 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch