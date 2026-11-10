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|American Express-Anlage im Blick
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10.11.2026 16:02:22
Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte eine American Express-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die American Express-Aktie Anlegern gebracht.
Das American Express-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren American Express-Anteile an diesem Tag 181.39 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5.513 American Express-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’787.92 USD, da sich der Wert eines American Express-Papiers am 09.11.2026 auf 324.31 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +78.79 Prozent.
Jüngst verzeichnete American Express eine Marktkapitalisierung von 214.07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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