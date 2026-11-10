Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte eine American Express-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das American Express-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren American Express-Anteile an diesem Tag 181.39 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5.513 American Express-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’787.92 USD, da sich der Wert eines American Express-Papiers am 09.11.2026 auf 324.31 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +78.79 Prozent.

Jüngst verzeichnete American Express eine Marktkapitalisierung von 214.07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch