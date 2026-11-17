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|Rentable American Express-Anlage?
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17.11.2026 16:02:19
Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte eine American Express-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in American Express-Aktien verdienen können.
Am 17.11.2016 wurde das American Express-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des American Express-Papiers betrug an diesem Tag 71.78 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die American Express-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 139.315 American Express-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 16.11.2026 auf 319.05 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 44’448.31 USD wert. Damit wäre die Investition um 344.48 Prozent gestiegen.
American Express wurde jüngst mit einem Börsenwert von 214.78 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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