Am 17.11.2016 wurde das American Express-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des American Express-Papiers betrug an diesem Tag 71.78 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die American Express-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 139.315 American Express-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 16.11.2026 auf 319.05 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 44’448.31 USD wert. Damit wäre die Investition um 344.48 Prozent gestiegen.

American Express wurde jüngst mit einem Börsenwert von 214.78 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch