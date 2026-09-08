Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Express-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 08.09.2023 wurde das American Express-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das American Express-Papier an diesem Tag bei 157.43 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in American Express-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6.352 American Express-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 04.09.2026 2’071.78 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 326.16 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 107.18 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von American Express belief sich zuletzt auf 220.24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch