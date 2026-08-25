American Express Aktie 906153 / US0258161092
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25.08.2026 16:02:23
Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Express-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in American Express eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades American Express-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die American Express-Anteile bei 65.00 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die American Express-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 153.846 American Express-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des American Express-Papiers auf 337.33 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 51’896.92 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 418.97 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von American Express belief sich zuletzt auf 227.29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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