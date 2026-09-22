Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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22.09.2026 16:02:23
Dow Jones 30 Industrial-Papier Amazon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amazon-Investment von vor 5 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Amazon-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Das Amazon-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 169.00 USD. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die Amazon-Aktie investiert hat, hat nun 59.171 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 21.09.2026 15’292.67 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 258.45 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 52.93 Prozent zugenommen.
Amazon markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2.74 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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