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Langfristige Anlage 22.09.2026 16:02:23

Dow Jones 30 Industrial-Papier Amazon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amazon-Investment von vor 5 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Papier Amazon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amazon-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Amazon-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Amazon
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Kaufen Verkaufen

Das Amazon-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 169.00 USD. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die Amazon-Aktie investiert hat, hat nun 59.171 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 21.09.2026 15’292.67 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 258.45 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 52.93 Prozent zugenommen.

Amazon markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2.74 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4329 17.06.2027 157879251
Long 12.461 19.03.2027 157049917
Long 141.2248 18.12.2026 145247810
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.0612 11.70 155498631
Long 11.4507 6.16 160110573
Long 18.4206 2.86 160236276
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.2305 11.63 158726101
Short 11.1493 4.76 159840222
Short 15.1312 2.49 160487978
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.00 48959732
Long 10 -26.76 152897477
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind

Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.

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03.08.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Amazon Buy UBS AG
31.07.26 Amazon Kaufen DZ BANK
31.07.26 Amazon Outperform RBC Capital Markets
31.07.26 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?

Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.

Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’565.60 19.66 S6BWWU
Short 14’854.61 13.96 SGBJ3U
Short 15’415.52 8.92 S7BCUU
SMI-Kurs: 13’960.38 22.09.2026 16:44:29
Long 13’428.96 19.94 SYBVIU
Long 13’098.26 13.68 SJBCVU
Long 12’548.30 8.89 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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