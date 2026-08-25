Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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25.08.2026 16:02:23
Dow Jones 30 Industrial-Papier Amazon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Amazon von vor 5 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Amazon-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Amazon-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 164.96 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 6.062 Amazon-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’588.70 USD, da sich der Wert eines Amazon-Anteils am 24.08.2026 auf 262.07 USD belief. Mit einer Performance von +58.87 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Amazon belief sich zuletzt auf 2.79 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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