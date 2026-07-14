Dow Jones 30 Industrial-Papier Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Amazon-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Amazon-Papiers betrug an diesem Tag 225.69 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Amazon-Aktie investiert, befänden sich nun 4.431 Amazon-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.07.2026 auf 247.31 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’095.80 USD wert. Damit wäre die Investition 9.58 Prozent mehr wert.

Insgesamt war Amazon zuletzt 2.65 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch