Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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14.07.2026 16:02:23
Dow Jones 30 Industrial-Papier Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor einem Jahr eingefahren
Wer vor Jahren in Amazon eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Amazon-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Amazon-Papiers betrug an diesem Tag 225.69 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Amazon-Aktie investiert, befänden sich nun 4.431 Amazon-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.07.2026 auf 247.31 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’095.80 USD wert. Damit wäre die Investition 9.58 Prozent mehr wert.
Insgesamt war Amazon zuletzt 2.65 Bio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall
Keine Glaskugel, keine Börsenprognosen, kein Bauchgefühl: Stefan Buck erklärt, wie Adaptivv mit einem quantitativen Sensor arbeitet, warum Nowcasting statt Forecasting im Portfolio Management helfen kann und weshalb Anleger bei Aktien und Bitcoin oft zu emotional entscheiden.
Im Gespräch mit Investment-Stratege François Bloch und David Kunz (COO der BX Swiss) geht es um Strukturbrüche im Markt, die Grenzen von Modellen bei starken Kursschwankungen, den schwierigen Moment des Verkaufens und darum, wie ein Fintech aus der Schweiz gegenüber grossen Finanzanbietern bestehen kann.
Dazu gibt Stefan Buck Einblicke in seine zweite Welt mit Hecht, den Umgang mit Verantwortung und wie er seinen Kindern Investieren erklärt.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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