Dow Jones 30 Industrial-Papier Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Amazon-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Amazon-Aktie an diesem Tag 221.30 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 45.188 Amazon-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 10.08.2026 auf 278.09 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’566.20 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 12’566.20 USD, was einer positiven Performance von 25.66 Prozent entspricht.

Amazon wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2.96 Bio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch