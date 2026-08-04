Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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04.08.2026 16:02:19
Dow Jones 30 Industrial-Papier Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Amazon-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Amazon-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 38.04 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Amazon-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 26.289 Amazon-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 03.08.2026 auf 284.02 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7’466.65 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 646.66 Prozent vermehrt.
Am Markt war Amazon jüngst 2.93 Bio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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