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Rentable Amazon-Investition? 04.08.2026 16:02:19

Dow Jones 30 Industrial-Papier Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor 10 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Papier Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Amazon-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Amazon
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Amazon-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 38.04 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Amazon-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 26.289 Amazon-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 03.08.2026 auf 284.02 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7’466.65 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 646.66 Prozent vermehrt.

Am Markt war Amazon jüngst 2.93 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4758 18.09.2026 147981599
Long 12.252 18.12.2026 151639707
Long 147.0243 18.09.2026 155880706
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4758 9.87 159380466
Long 10.5017 5.82 159380464
Long 20.0488 1.10 159436589
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.1158 10.66 155880415
Short 10.7579 6.11 158726101
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -19.98 48959732
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03.08.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Amazon Buy UBS AG
31.07.26 Amazon Kaufen DZ BANK
31.07.26 Amazon Outperform RBC Capital Markets
31.07.26 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’196.05 19.75 SQBAIU
Short 15’506.89 13.96 S7BCUU
Short 16’092.22 8.91 S5B0BU
SMI-Kurs: 14’570.76 07.08.2026 16:20:33
Long 14’005.37 19.62 SYBQ3U
Long 13’702.27 13.83 SPB50U
Long 13’121.92 8.91 SKBOPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

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Amazon am 04.08.2026

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