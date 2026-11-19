Heute vor 1 Jahr wurden Alphabet C (ex Google)-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 292.99 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 3.413 Alphabet C (ex Google)-Aktien. Die gehaltenen Alphabet C (ex Google)-Anteile wären am 18.11.2026 952.93 USD wert, da der Schlussstand 279.20 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 4.71 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Alphabet C (ex Google) belief sich zuletzt auf 3.40 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch