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19.11.2026 16:02:18
Dow Jones 30 Industrial-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Alphabet C (ex Google)-Investment von vor einem Jahr eingefahren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Alphabet C (ex Google)-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurden Alphabet C (ex Google)-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 292.99 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 3.413 Alphabet C (ex Google)-Aktien. Die gehaltenen Alphabet C (ex Google)-Anteile wären am 18.11.2026 952.93 USD wert, da der Schlussstand 279.20 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 4.71 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von Alphabet C (ex Google) belief sich zuletzt auf 3.40 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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