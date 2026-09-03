Dow Jones 30 Industrial-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alphabet C (ex Google) von vor 3 Jahren abgeworfen

Das Alphabet C (ex Google)-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Alphabet C (ex Google)-Papier bei 136.80 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 73.099 Alphabet C (ex Google)-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 24’399.12 USD, da sich der Wert eines Alphabet C (ex Google)-Anteils am 02.09.2026 auf 333.78 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 143.99 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Alphabet C (ex Google) belief sich zuletzt auf 4.07 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch