Alphabet C Aktie 29798545 / US02079K1079
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03.09.2026 16:02:23
Dow Jones 30 Industrial-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alphabet C (ex Google) von vor 3 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Alphabet C (ex Google)-Aktie gebracht.
Das Alphabet C (ex Google)-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Alphabet C (ex Google)-Papier bei 136.80 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 73.099 Alphabet C (ex Google)-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 24’399.12 USD, da sich der Wert eines Alphabet C (ex Google)-Anteils am 02.09.2026 auf 333.78 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 143.99 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Alphabet C (ex Google) belief sich zuletzt auf 4.07 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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