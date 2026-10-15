Dow Jones 30 Industrial-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet C (ex Google)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Alphabet C (ex Google)-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 38.93 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Alphabet C (ex Google)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 256.894 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 14.10.2026 auf 343.65 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 88’281.76 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 782.82 Prozent vermehrt.

Am Markt war Alphabet C (ex Google) jüngst 4.28 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch